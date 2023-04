Les Parcours du Coeur Centre culturel La Fabrique, 13 mai 2023, Saint-Astier.

– Matin, RDV Gymnase du Roc : présence cardiologue, diététicien, informations gestes qui sauvent.

Parcours 10 km (départ 9h30) et 5 km (départ 10h30)

– Dès 14h30, place de la République (esplanade des Marronniers) : animations diverses.

– 19h : concert Maeva Cadon.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

Centre culturel La Fabrique Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



– Morning, RDV Gymnasium du Roc: presence of cardiologist, dietician, information on life-saving gestures.

10 km course (departure 9:30 am) and 5 km course (departure 10:30 am)

– From 2:30 pm, place de la République (esplanade des Marronniers): various animations.

– 7pm: Maeva Cadon concert

– Por la mañana, RDV Gymnase du Roc: presencia de cardiólogo, dietista, información sobre primeros auxilios.

Recorrido de 10 km (salida a las 9.30 h) y 5 km (salida a las 10.30 h)

– A partir de las 14.30 h, Place de la République (explanada des Marronniers): actividades diversas.

– 19.00 h: concierto de Maeva Cadon

– Morgens, RDV Gymnase du Roc: Anwesenheit eines Kardiologen, eines Ernährungsberaters, Informationen über lebensrettende Maßnahmen.

Strecken 10 km (Start 9:30 Uhr) und 5 km (Start 10:30 Uhr)

– Ab 14.30 Uhr, Place de la République (Esplanade des Marronniers): verschiedene Animationen.

– 19 Uhr: Konzert Maeva Cadon

Mise à jour le 2023-04-21 par Vallée de l’Isle