Atelier canin 3 Impasse de l’Artisanat, 13 mai 2023, Saint-Astier.

Atelier Massage canin pour soulager les chiens âgés mais pas seulement, avec Oriane Huth, ostéopathe canin et équin.

Cani-gourmand (3 Impasse de l’Artisanat). Sur inscription.

Le Club de Wapi : clubdewapi@mail.com.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

3 Impasse de l’Artisanat Cani-Gourmand

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Canine massage workshop to relieve older dogs but not only, with Oriane Huth, canine and equine osteopath.

Cani-gourmand (3 Impasse de l?Artisanat). On registration.

The Wapi Club : clubdewapi@mail.com

Taller de masaje canino para aliviar a perros mayores pero no sólo, con Oriane Huth, osteópata canina y equina.

Cani-gourmand (3 Impasse de l’Artisanat). Previa inscripción.

Le Club de Wapi : clubdewapi@mail.com

Workshop Hundemassage zur Entlastung älterer Hunde, aber nicht nur, mit Oriane Huth, Hunde- und Pferdeosteopathin.

Cani-gourmand (3 Impasse de l’Artisanat). Nach Anmeldung.

Der Club de Wapi: clubdewapi@mail.com

