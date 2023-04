Conférence-spectacle 2 passage du Marché Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Conférence-spectacle 2 passage du Marché, 12 mai 2023, Saint-Astier. Conférence spectacle « Le Droit se Meurt » par Alain Bressy, ancien magistrat, agitateur de libertés : Blaireau résiste. 20h30, Théâtre de la Poivrière.

Tarif : 10 €. Sur réservation. La Poivrière 06 84 82 45 01.

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-13 . .

2 passage du Marché Théâtre La Poivrière

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Conference and show » Le Droit se Meurt » by Alain Bressy, former magistrate, agitator of liberties: Badger resists. 8:30 pm, Théâtre de la Poivrière.

Price: 10 ?. By reservation. La Poivrière 06 84 82 45 01 Conferencia y espectáculo « Le Droit se Meurt » de Alain Bressy, ex magistrado, agitador de las libertades: El Tejón resiste. 20:30 h, Teatro de la Poivrière.

Precio: 10€. Previa reserva. La Poivrière 06 84 82 45 01 Vortragsshow « Le Droit se Meurt » (Das Recht stirbt) von Alain Bressy, ehemaliger Richter, Agitator der Freiheitsrechte: Blaireau resiste. 20.30 Uhr, Théâtre de la Poivrière.

Preis: 10 ? Mit Reservierung. La Poivrière 06 84 82 45 01 Mise à jour le 2023-04-17 par Vallée de l’Isle

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu 2 passage du Marché Adresse 2 passage du Marché Théâtre La Poivrière Ville Saint-Astier Departement Dordogne Lieu Ville 2 passage du Marché Saint-Astier

2 passage du Marché Saint-Astier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-astier/

Conférence-spectacle 2 passage du Marché 2023-05-12 was last modified: by Conférence-spectacle 2 passage du Marché 2 passage du Marché 12 mai 2023 2 passage du marché Saint-Astier

Saint-Astier Dordogne