Vide-grenier Centre-ville, 8 mai 2023, Saint-Astier. Vide-grenier et marché aux plantes toute la journée en centre-ville de 8h à 18h.

Buvette, sandwichs, frites sur place.

Tarif exposant : 2 € / mètre. Fêt’Astier 06 85 80 69 29.

Centre-ville

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Yard sale and plant market all day downtown from 8am to 6pm.

Refreshments, sandwiches, French fries on site.

Exhibitor price : 2 ? / meter. Fêt?Astier 06 85 80 69 29 Venta de garaje y mercado de plantas durante todo el día en el centro de la ciudad, de 8.00 a 18.00 horas.

Refrescos, bocadillos y patatas fritas in situ.

Precio para expositores: 2 € / metro. Fiesta Astier 06 85 80 69 29 Vide-grenier und Pflanzenmarkt den ganzen Tag im Stadtzentrum von 8 bis 18 Uhr.

Getränke, Sandwiches, Pommes frites vor Ort.

Ausstellertarif: 2 ? / Meter. Fêt?Astier 06 85 80 69 29 Mise à jour le 2023-04-21 par Vallée de l’Isle

