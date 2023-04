Loto Gymnase du Roc Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Loto Gymnase du Roc, 7 mai 2023, Saint-Astier. Loto au gymnase du Roc à partir de 14h30

Comité des fêtes 06 13 08 12 81.

Gymnase du Roc Rue du Stade

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Lotto at the gymnasium of Le Roc from 2:30 pm

Festival Committee 06 13 08 12 81 Lotería en el gimnasio del Roc a partir de las 14.30 horas

Comité de Fiestas 06 13 08 12 81 Lotto in der Sporthalle « Gymnase du Roc » ab 14:30 Uhr

Festkomitee 06 13 08 12 81 Mise à jour le 2023-04-18 par Vallée de l’Isle

