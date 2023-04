Course cycliste Rue Jules Ferry Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Course cycliste Rue Jules Ferry, 1 mai 2023, Saint-Astier. 14h30 : Grand Prix du Muguet.

Départ et arrivée devant la mairie

JSA Cyclisme 06 34 96 01 98.

Start and finish in front of the town hall

JSA Cycling 06 34 96 01 98 14.30 h: Gran Premio del Muguet.

Salida y llegada frente al ayuntamiento

JSA Ciclismo 06 34 96 01 98 14.30 Uhr: Grand Prix du Muguet.

Start und Ziel vor dem Rathaus

Mise à jour le 2023-04-17 par Vallée de l'Isle

