Exposition d’art : Fabienne Chaton Centre Culturel La Fabrique, 1 mai 2023, Saint-Astier.

Exposition de Fabienne Chaton au centre culturel

Vernissage mercredi 03/05 à 18h30.

Mardi à vendredi : 9h-12h30 et 14h-18h + samedi 9h-12h.

Permanences de l’artiste de 15h à 18h les 01, 06, 07, 08, 13 et 14 mai, et/ou sur RDV au 07 62 88 05 73.

La Fabrique 05 53 02 41 99.

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-14 . .

Centre Culturel La Fabrique Rue Amiral Courbet

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of Fabienne Chaton at the cultural center

Opening on wednesday 03/05 at 18h30.

Tuesday to Friday: 9am-12:30pm and 2pm-6pm + Saturday 9am-12pm.

The artist will be available from 3:00 pm to 6:00 pm on May 01, 06, 07, 08, 13 and 14, and/or by appointment on 07 62 88 05 73.

La Fabrique 05 53 02 41 99

Exposición de Fabienne Chaton en el centro cultural

Inauguración el miércoles 03/05 a las 18h30.

De martes a viernes de 9h00 a 12h30 y de 14h00 a 18h00 + sábado de 9h00 a 12h00.

La artista estará disponible de 15h a 18h los días 1, 6, 7, 8, 13 y 14 de mayo, y/o con cita previa en el 07 62 88 05 73.

La Fabrique 05 53 02 41 99

Ausstellung von Fabienne Chaton im Kulturzentrum

Vernissage am Mittwoch, den 03.05. um 18:30 Uhr.

Dienstag bis Freitag: 9-12.30 Uhr und 14-18 Uhr + Samstag 9-12 Uhr.

Sprechstunden der Künstlerin von 15 bis 18 Uhr am 01., 06., 07., 08., 13. und 14. Mai und/oder nach Vereinbarung unter 07 62 88 05 73.

La Fabrique 05 53 02 41 99

Mise à jour le 2023-04-21 par Vallée de l’Isle