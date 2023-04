Concert Rue Emmanuel Dupuy, 29 avril 2023, Saint-Astier.

Spectacle de la Troupe du Petit Bazar et concert de l’AJAM (ensemble de Jazz du Conservatoire de musique de la Dordogne).

Buvette sur place, vente de crêpes.

18h30, salle des fêtes. Sur réservation. Entrée libre.

Big Brol 07 66 10 66 13.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . .

Rue Emmanuel Dupuy Salle des fêtes

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Show of the Troupe du Petit Bazar and concert of the AJAM (Jazz ensemble of the Conservatoire de musique de la Dordogne).

Refreshments on the spot, sale of pancakes.

6:30 pm, village hall. On reservation. Free entrance.

Big Brol 07 66 10 66 13

Espectáculo de la Troupe du Petit Bazar y concierto de la AJAM (conjunto de jazz del Conservatorio de Música de Dordoña).

Refrescos in situ, venta de tortitas.

18.30 h, sala del pueblo. Previa reserva. Entrada gratuita.

Gran Brol 07 66 10 66 13

Aufführung der Troupe du Petit Bazar und Konzert des AJAM (Jazzensemble des Musikkonservatoriums der Dordogne).

Getränke vor Ort, Verkauf von Crêpes.

18.30 Uhr, Festsaal. Nur mit vorheriger Reservierung. Freier Eintritt.

Big Brol 07 66 10 66 13

