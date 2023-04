Théâtre en lecture 9 rue Amiral Courbet, 28 avril 2023, Saint-Astier.

« Sept ans déjà ! », de Yves-Marie Maurin de Kerguelen, échanges épistolaires interprétés par Emilie Dussarat et Vincent Grass, issus de la correspondance des amants les plus célèbres du Moyen-Age : l’amour interdit et scandaleux d’Héloïse, nonne de 17 ans, et de son précepteur Abélard, 36 ans..

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 . .

9 rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Seven years already », by Yves-Marie Maurin de Kerguelen, epistolary exchanges interpreted by Emilie Dussarat and Vincent Grass, from the correspondence of the most famous lovers of the Middle Ages: the forbidden and scandalous love of Héloïse, a 17-year-old nun, and her 36-year-old tutor Abélard.

« Siete años ya », de Yves-Marie Maurin de Kerguelen, intercambios epistolares interpretados por Emilie Dussarat y Vincent Grass, a partir de la correspondencia de los amantes más famosos de la Edad Media: el amor prohibido y escandaloso de Héloïse, una monja de 17 años, y su tutor Abélard, de 36.

« Sept ans déjà! » von Yves-Marie Maurin de Kerguelen, Briefwechsel, interpretiert von Emilie Dussarat und Vincent Grass, aus der Korrespondenz der berühmtesten Liebenden des Mittelalters: die verbotene und skandalöse Liebe der 17-jährigen Nonne Héloïse und ihres 36-jährigen Hauslehrers Abélard.

Mise à jour le 2023-03-24 par Vallée de l’Isle