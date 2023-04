Ateliers Seniors 45 rue Victor Hugo, 24 avril 2023, Saint-Astier.

Sur réservation ( 2 € ou 4 €) :

– Relax&vous : lundi à 14h15 et 15h30

– Mémoire : mardi à 13h45 et 15h30

– Partage&vous : jeudi de 14h15 à 16h15 (horaires variables selon l’activité)

– Expression créative : vendredi de 14h à 15h30

– Connect&vous : mardi, mercredi, vendredi à 9h30

Public +55 ans.

2023-04-24 à ; fin : 2023-04-28 . .

45 rue Victor Hugo AASE

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



By reservation ( 2 ? or 4 ?) :

– Relax&you : Monday at 2:15 and 3:30 pm

– Memory : Tuesday at 1:45 pm and 3:30 pm

– Sharing&you: Thursday from 2:15 to 4:15 pm (times vary depending on the activity)

– Creative expression: Friday from 2 to 3:30 pm

– Connect&you: Tuesday, Wednesday, Friday at 9:30 am

Public +55 years old

Por reserva ( 2€ o 4€) :

– Relax&you: lunes a las 14.15 h y a las 15.30 h

– Memoria: martes a las 13.45 y 15.30 horas

– Sharing&you: jueves de 14:15 a 16:15 (los horarios varían en función de la actividad)

– Expresión creativa: viernes de 14:00 a 15:30

– Connect&you: martes, miércoles y viernes a las 9.30 h

Público +55 años

Auf Vorbestellung ( 2? oder 4?) :

– Relax&vous: Montag um 14.15 und 15.30 Uhr

– Gedächtnis: Dienstag um 13.45 Uhr und 15.30 Uhr

– Partage&vous: Donnerstag von 14.15 bis 16.15 Uhr (unterschiedliche Zeiten je nach Aktivität)

– Kreativer Ausdruck: Freitag von 14:00 bis 15:30 Uhr

– Connect&vous: Dienstag, Mittwoch, Freitag um 9.30 Uhr

Zielgruppe +55 Jahre

Mise à jour le 2023-03-27 par Vallée de l’Isle