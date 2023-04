Stage d’improvisation : danse et théâtre Les Chapelles Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Stage d’improvisation : danse et théâtre Les Chapelles, 20 avril 2023, Saint-Astier. Stage d’improvisation corporelle et théâtrale, public 10-16 ans.

9h-17h, Les Chapelles. Tarif : 70 € + adhésion ETSEM (15 € / famille) ETSEM & Collectif Kraken Mécanique 06 81 92 18 15.

Les Chapelles

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Body and theater improvisation workshop, public 10-16 years old.

9am-5pm, Les Chapelles. Price: 70 ? + ETSEM membership (15 ? / family) ETSEM & Collectif Kraken Mécanique 06 81 92 18 15 Taller de improvisación corporal y teatral, público de 10 a 16 años.

de 9 a 17 h, Les Chapelles. Precio: 70 € + abono ETSEM (15 € / familia) ETSEM & Colectivo Kraken Mécanique 06 81 92 18 15 Praktikum in Körper- und Theaterimprovisation, Zielgruppe 10-16 Jahre.

9h-17h, Les Chapelles. Preis: 70 ? + ETSEM-Mitgliedschaft (15 ? / Familie) ETSEM & Collectif Kraken Mécanique 06 81 92 18 15 Mise à jour le 2023-03-21 par Vallée de l’Isle

