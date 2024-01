Animations autour de la truffe et du foie gras Saint-Astier, jeudi 8 février 2024.

Animations autour de la truffe et du foie gras Saint-Astier Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 10:30:00

fin : 2024-02-08

10h30-11h45, sous la halle démonstration et dégustation avec Louis FESTA (Chef au restaurant Les Singuliers à Saint-Astier), et Mathieu Martin (Chef au restaurant Le Saint James à Bouliac).

Sous chapiteau extérieur toasts de canard et grillons, stand du restaurant La Table du Marché

Sous chapiteau extérieur toasts de canard et grillons offerts par la municipalité et stand de dégustation du restaurant La Table du Marché.

Soirée spéciale autour de la truffe au restaurant Les Singuliers menu à 4 mains (2 chefs), dîner sur réservation 05 53 45 72 07. Présence producteur de truffes Aléna.

Mairie 05 53 02 42 80

.

Place de la République

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



