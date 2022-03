Chasse aux oeufs Maison Elsa Triolet-Aragon Saint-Arnoult-en-Yvelines Catégories d’évènement: Saint-Arnoult-en-Yvelines

Chasse aux oeufs Maison Elsa Triolet-Aragon, 17 avril 2022 14:00, Saint-Arnoult-en-Yvelines. Dimanche 17 avril, 14h00 Sur place Entrée sur réservation, 2€ pour la chasse aux oeufs et 8€ pour le spectacle https://www.billetweb.fr/chasse-aux-oeufs-etc3 Comme chaque année, la Maison Triolet-Aragon organise sa traditionnelle chasse aux œufs pour Pâques, le dimanche 17 avril à partir de 14h pour les enfants de 3 à 12 ans. Comme chaque année, la Maison Triolet-Aragon organise sa traditionnelle chasse aux œufs pour Pâques, le dimanche 17 avril à partir de 14h pour les enfants de 3 à 12 ans. Une animation « Danse à bulle » de L’intrépide et Compagnie : accompagné d’un musicien, une danseuse déambulera « dans sa bulle » tout au long de l’après-midi. Un spectacle aura lieu à 14h30 et 16h30 pour les enfants dès 6 ans Musée d’art tout terrain d’Henriette et Huguette de la Compagnie 3 mètres 33. Maison Elsa Triolet-Aragon Moulin de Villeneuve Rue de Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines Yvelines dimanche 17 avril – 14h00 à 18h00

Heure : 14:00 - 18:00
Lieu Maison Elsa Triolet-Aragon
Adresse Moulin de Villeneuve Rue de Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Ville Saint-Arnoult-en-Yvelines

