### Découvrez l’exposition photographique de _**Daniel-Henri Feuillade**_ “PAYSAGES” ### **du 05 Avril au 30 juin 2022** **tous les jours de 14 à 19h30 – le matin sur R.V.** **à l’Atelier Galerie de Saint-Arnoult-des-Bois.** . _L’un des rares lieu en Eure-et-Loir 28, d’exposition photographique durant toute l’année._ Vente de tirages cadeaux collection. **Gratuit et sur rendez-vous.** . Le site du photographe : [[https://danielhenrifeuilladephoto.com/](https://danielhenrifeuilladephoto.com/)](https://danielhenrifeuilladephoto.com/) Ouverture **Du 05 Avril au 30 juin 2022** **tous les jours de 14h à 19h30 – le matin sur R.V.** Tél au +33 (0) 6 41 34 30 20 7 Rue de l’ Eglise – 28190 St Arnoult des Bois.- France . Dans les conditions de respect des precaution barrières contre le Covid19, le passe n’est pas obligatoire . . [RETOURNER AU SOMMAIRE DE L’AGENDA de Du Côté de Beauce et Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

