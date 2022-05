Saint-Armel : spectacle pyrotechnique « La terre de feu » Ploërmel, 20 août 2022, Ploërmel.

Saint-Armel : spectacle pyrotechnique « La terre de feu » Ploërmel

2022-08-20 21:30:00 – 2022-08-20

Ploërmel 56800

Venez fêter la Saint-Armel dans un univers fantastique, entre personnages imaginaires, acrobaties et feux avec la compagnie Soukha.

À la tombée de la nuit, le spectacle entraîne dans un tourbillon de lumière, de flammes et d’artifices. Vibrer avec la magie du feu et se laisser transporter dans un show pyrotechnique accompagné par des musiciens en live. 21h30

