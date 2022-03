Projection du film “Jean Jouzel, dans la bataille du siècle” Salle de l’Arzhel, Saint-Armel Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Armel

Projection du film “Jean Jouzel, dans la bataille du siècle” Salle de l’Arzhel,, 2 avril 2022 16:00, Saint-Armel. Samedi 2 avril, 16h00 Sur place 5 euros pour les adultes, gratuit pour les enfants projets@saint-armel-35.fr Samedi 2 avril à 16 heures dans la salle de l’Arzhel à Saint-Armel (35), projection du film de Brigitte Chevet, « Jean Jouzel, dans la bataille du siècle, suivie d’échanges Samedi 2 avril à 16 heures dans la salle de l’Arzhel à Saint-Armel (35), projection du film documentaire de Brigitte Chevet, « Jean Jouzel, dans la bataille du siècle ». Une séance de cinéma mais surtout une occasion d’échanges Jean Jouzel est très présent actuellement dans les médias et en Ille-et-Vilaine. Dans les médias, à l’occasion de la sortie du dernier rapport du GIEC, et en Ille-et-Vilaine, puisqu’il sera à l’Espace des Sciences le 22 mars pour un débat. Mais la rencontre de Saint-Armel sera plus qu’une séance de ciné club ! La commune de Saint-Armel a souhaité l’inviter car les questions environnementales sont au coeur des préoccupations de son équipe municipale. Et nous avons mis en place un dispositif qui permettra que des habitants de la commune soient associés à l’événement. En effet, c’est dans le cadre de l’accueil de jeunes que des enfants de Saint-Armel prépareront les questions qui seront posées à Jean Jouzel et Brigitte Chevet, ainsi qu’à Daniel Cueff, vice-président Mer et littoral à la Région Bretagne et Ludovic Brossard, conseiller municipal de Rennes, délégué à l’agriculture urbaine et à l’alimentation durable. Jean Jouzel est né en 1947 à Janzé, où un de ses frères a repris la ferme familiale. Ancien élève de l‘Assomption à Rennes, il est aujourd’hui mondialement reconnu pour ses travaux de recherche sur l’évolution du climat.

Ses recherches comme glaciologue lui ont permis de retracer de manière spectaculaire l’histoire des climats passés, en analysant les carottes de glace de l’Antarctique. Des découvertes qui lui ont valu de recevoir l’équivalent du Prix Nobel pour les Sciences de la Terre, le Prix Vetlesen. Et permis de comprendre très tôt, dès les années 80, l’ampleur du changement climatique en cours. Dès lors, il s‘est engagé au Giec, où il représente la France, puis dans les différentes COP.

Ses alertes ont pourtant été peu entendues des politiques. Même son frère aîné ne croit pas vraiment à ce changement à l’œuvre. Que faut-il faire pour être entendu ? Les réservations sont conseillées en envoyant un mail à projets@saint-armel-35.fr avant vendredi 1er avril, à 12 heures. Salle de l’Arzhel, 35230 Saint Armel 35230 Saint-Armel Ille-et-Vilaine samedi 2 avril – 16h00 à 17h30

Détails Heure : 16:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Armel Autres Lieu Salle de l'Arzhel, Adresse 35230 Saint Armel Ville Saint-Armel lieuville Salle de l'Arzhel, Saint-Armel Departement Ille-et-Vilaine

Salle de l'Arzhel, Saint-Armel Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-armel/

Projection du film “Jean Jouzel, dans la bataille du siècle” Salle de l’Arzhel, 2022-04-02 was last modified: by Projection du film “Jean Jouzel, dans la bataille du siècle” Salle de l’Arzhel, Salle de l'Arzhel, 2 avril 2022 16:00 Saint-Armel Salle de l'Arzhel

Saint-Armel Ille-et-Vilaine