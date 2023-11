Fête de la Biodiversité Saint-Aquilin, 25 novembre 2023, Saint-Aquilin.

Saint-Aquilin,Dordogne

Fête de la biodiversité !

Au programme : exposition photos, fabrication de mangeoires, jeux « Faune et Flore », sciences participatives Birdlab.

13h30-16h30, salle des fêtes.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:30:00. .

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Biodiversity festival!

On the program: photo exhibition, feeder-making, « Fauna and Flora » games, Birdlab participatory science.

1:30pm-4:30pm, salle des fêtes

Fiesta de la biodiversidad

En el programa: exposición fotográfica, fabricación de comederos, juegos « Fauna y Flora », ciencia participativa Birdlab.

13.30-16.30 h, sala de fiestas

Fest der Biodiversität!

Auf dem Programm stehen: Fotoausstellung, Herstellung von Futterhäuschen, Spiele « Fauna und Flora », partizipative Wissenschaft Birdlab.

13.30-16.30 Uhr, Festsaal

Mise à jour le 2023-11-21 par Vallée de l’Isle