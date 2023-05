Atelier réflexologie Le Bourg Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Aquilin

Atelier réflexologie Le Bourg, 31 mai 2023, Saint-Aquilin. Atelier réflexologie plantaire avec Françoise Dussaigne. 10h, salle belette. Tarif : 5 €

Sur inscription, places limitées Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98.

Le Bourg Salle Belette

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Foot reflexology workshop with Françoise Dussaigne. 10 am, weasel room. Price: 5 ?

On registration, limited places Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98 Taller de reflexología podal con Françoise Dussaigne. 10h, sala de la comadreja. Precio: 5

Previa inscripción, plazas limitadas Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98 Workshop Fußreflexzonenmassage mit Françoise Dussaigne. 10 Uhr, Wiesel-Saal. Preis: 5 ?

Workshop Fußreflexzonenmassage mit Françoise Dussaigne. 10 Uhr, Wiesel-Saal. Preis: 5 €

Auf Anmeldung, begrenzte Plätze Cercle des Fées Mères (Kreis der Feenmütter) 06 75 26 51 98

