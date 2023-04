Atelier Danse en Ligne Le Bourg Saint-Aquilin Catégories d’Évènement: Dordogne

Atelier Danse en Ligne Le Bourg, 17 mai 2023, Saint-Aquilin. Atelier du mercredi : danse en ligne.

9h30-11h30, salle des fêtes.

Sur inscription Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98.

2023-05-17 à ; fin : 2023-05-17 11:30:00. .

Le Bourg Salle des fêtes

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wednesday workshop: line dancing.

9:30-11:30 a.m., salle des fêtes.

On registration Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98 Taller del miércoles: baile en línea.

9:30-11:30, sala de fiestas.

Al registrarse Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98 Mittwochsworkshop: Line Dance.

9.30-11.30 Uhr, Festsaal.

Auf Anmeldung Cercle des Fées Mères 06 75 26 51 98 Mise à jour le 2023-04-17 par Vallée de l’Isle

