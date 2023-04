Journée sportive Le Bourg, 6 mai 2023, Saint-Aquilin.

« Papillon de Jour et Papillon de Nuit » : course d’orientation en équipe (2 personnes), auberge espagnole, randonnée nocturne.

Gagnez 2 repas au restaurant Le Saint-Aquilin.

15h-22h30. Gratuit.

Sur réservation, places limitées..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 22:30:00. .

Le Bourg

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Butterfly by Day and Butterfly by Night »: orienteering race in teams (2 people), Spanish inn, night hike.

Win 2 meals at the restaurant Le Saint-Aquilin.

3pm-10:30pm. Free of charge.

On reservation, limited places.

« Mariposa de día y mariposa de noche »: carrera de orientación por equipos (2 personas), posada española, excursión nocturna.

Gana 2 comidas en el restaurante Le Saint-Aquilin.

de 15.00 a 22.30 h. Gratuito.

Previa reserva, plazas limitadas.

« Papillon de Jour et Papillon de Nuit »: Orientierungslauf im Team (2 Personen), Auberge espagnole, Nachtwanderung.

Gewinnen Sie 2 Mahlzeiten im Restaurant Le Saint-Aquilin.

15h-22h30. Kostenlos.

Mit Reservierung, begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-04-17 par Vallée de l’Isle