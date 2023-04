Vide-grenier et Fête St Eutrope Le bourg Saint-Aquilin Catégories d’Évènement: Dordogne

Vide-grenier et Fête St Eutrope Le bourg, 30 avril 2023, Saint-Aquilin. Jeux anciens (lots à gagner) : fauchage, quilles, lancer de verres sur bar savonné.

Jeux pour enfants toute la journée.

Balade à poney.

Tir à la carabine, pêche aux canards, boîte à rire, structure gonflable toboggan.

Buvette, glaces, barbes à papa, repas haricots-couenne.

Concours de pétanque.

Le bourg

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Old games (prizes to be won): mowing, bowling, throwing glasses on a soaped bar.

Games for children all day long.

Pony ride.

Rifle shooting, duck fishing, laughing box, inflatable slide.

Refreshment bar, ice creams, cotton candy, beans and pork meal.

Petanque competition Juegos antiguos (premios a ganar): siega, bolos, lanzamiento de vidrio sobre una barra enjabonada.

Juegos infantiles durante todo el día.

Paseo en poni.

Tiro con rifle, pesca de patos, caja de la risa, tobogán hinchable.

Bar de refrescos, helados, algodón de azúcar, judías y carne de cerdo.

Competición de petanca Alte Spiele (Preise zu gewinnen): Mähen, Kegeln, Werfen von Gläsern auf eingeseifte Bar.

Spiele für Kinder den ganzen Tag über.

Spaziergang auf einem Pony.

Gewehrschießen, Entenangeln, Lachbox, Hüpfburg mit Rutsche.

Getränkestand, Eis, Zuckerwatte, Bohnen-Kenne-Essen.

Petanque-Wettbewerb Mise à jour le 2023-03-23 par Vallée de l’Isle

