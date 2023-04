Châteaux en Fête – Château de Belet 402 route de Pierre Brune, 15 avril 2023, Saint-Aquilin.

Du 15 au 23 avril de 10h à 13h

Visite des extérieurs de la propriété.

Gratuit (extras payants).

Réservation recommandée (car places limitées)..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-23 13:00:00. .

402 route de Pierre Brune

Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From April 15 to 23 from 10am to 1pm

Visit of the exterior of the property.

Free of charge (extra charge).

Reservation recommended (as places are limited).

Del 15 al 23 de abril de 10.00 a 13.00 horas

Visita del exterior del inmueble.

Gratuita (extras no incluidos).

Se recomienda reservar (ya que las plazas son limitadas).

Vom 15. bis 23. April von 10 bis 13 Uhr

Besichtigung der Außenanlagen des Anwesens.

Kostenlos (Extras kostenpflichtig).

Reservierung empfohlen (da begrenzte Plätze).

Mise à jour le 2023-04-06 par Groupe CDT 24