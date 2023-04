Apiculture et produit de la ruche – Exposition, 14 avril 2023, Saint-Antonin-sur-Bayon.

Engagée dans la protection de la biodiversité, la Maison Sainte Victoire vous donne rendez-vous du 14 avril au 11 juin 2023 pour découvrir l’exposition

« Apiculture et produit de la ruche ».

2023-04-14 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

Saint-Antonin-sur-Bayon 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Committed to the protection of biodiversity, the Sainte Victoire House invites you to discover the exhibition

« Beekeeping and products of the hive

Comprometida con la protección de la biodiversidad, la Maison Sainte Victoire le invita a descubrir la exposición

« Apicultura y productos de la colmena

Das Maison Sainte Victoire engagiert sich für den Schutz der Biodiversität und lädt Sie vom 14. April bis zum 11. Juni 2023 ein, die Ausstellung

« Bienenzucht und Bienenprodukte »

Mise à jour le 2023-04-10 par Grand Site Concors Sainte-Victoire