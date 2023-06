Le Trésor des Antonins Saint-Antoine-l’Abbaye Saint-Antoine l’Abbaye, 16 septembre 2023, Saint-Antoine l'Abbaye.

Le Trésor des Antonins 16 et 17 septembre Saint-Antoine-l’Abbaye Sur réservation, nombre de places limité (25)

La visite commence au pied de l’église abbatiale, chef-d’œuvre de l’architecture gothique en Dauphiné. Quand les reliques de saint Antoine le Grand arrivent en ces lieux vers l’an 1080, nul ne se doute que l’abbaye sera à l’origine d’un ordre hospitalier puissant et riche. Le Trésor des Antonins est la démonstration de cette puissance et de cette richesse. Après avoir franchi la lourde porte en bois, vous entrez dans un monde de reliques, de calices, de tableaux et sculptures. Un petit détour par la médecine de l’époque tout de même puis vous découvrez les reliques et leurs reliquaires en bois et argent. Les grands livres de chœur attendent d’être lus à nouveau.

Dans une autre chapelle, c’est l’abbaye et le village qui se dévoilent sous forme de tableau. Rien ou presque n’a changé depuis le XVIIIe siècle, comme un arrêt sur image.

Le clou du spectacle est un meuble rare : le chapier. Tiroirs semi-circulaires, chapes brodées aux fils d’or et d’argent, en soie, en velours. Tout est exceptionnel dans ce meuble.

Et enfin, admirez les calices, ostensoirs et patènes encore utilisés de nos jours !

Saint-Antoine-l’Abbaye Place Ferdinand Gilibert, 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Antoine l’Abbaye 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 76 38 53 85 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@saintmarcellin-vercors-isere.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©Office de tourisme