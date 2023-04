Fête du club de foot de Saint-Antoine-du-Rocher Rue de la Poste, 24 juin 2023, Saint-Antoine-du-Rocher.

Assemblée générale suivie de la fête du club ouverte à tous licenciés et sympathisants du FCSA !

Restauration possible sur place. Nous vous y attendons nombreux ! Moment de convivialité en perspective !.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 22:00:00. .

Rue de la Poste

Saint-Antoine-du-Rocher 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



General assembly followed by the club’s party open to all FCSA members and sympathizers!

Catering possible on the spot. We are waiting for you ! A moment of conviviality in perspective!

Asamblea General seguida de la fiesta del club abierta a todos los socios y simpatizantes de la FCSA

Posibilidad de catering in situ. ¡Os esperamos a muchos! ¡Un momento de convivencia en perspectiva!

Generalversammlung mit anschließendem Vereinsfest, das allen Lizenznehmern und Sympathisanten des FCSA offen steht!

Verpflegung vor Ort möglich. Wir erwarten Sie zahlreich! Ein geselliger Moment in Aussicht!

