Festival des musiques et chants du monde Eglise, 18 août 2023, Saint-Antoine-de-Ficalba.

Au programme :

Yurentz Bermudès (danseur de Flamenco) le vendredi à 21h , Camille Humeau (Clarinettiste) le samedi à 15h, l’Alba (groupe de 5 chanteurs et musiciens corses) le samedi à 21h et Cuarteto Tafi ou la nouvelle musique d’Argentine le dimanche à 18h .

Restauration et bar sur place..

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-20 . .

Eglise

Saint-Antoine-de-Ficalba 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On the program:

Yurentz Bermudès (Flamenco dancer) on Friday at 9pm, Camille Humeau (Clarinet player) on Saturday at 3pm, Alba (group of 5 Corsican singers and musicians) on Saturday at 9pm and Cuarteto Tafi or new music from Argentina on Sunday at 6pm .

Catering and bar on site.

En el programa:

Yurentz Bermudès (bailaora flamenca) el viernes a las 21:00 h, Camille Humeau (clarinetista) el sábado a las 15:00 h, l’Alba (grupo de 5 cantantes y músicos corsos) el sábado a las 21:00 h y Cuarteto Tafi o nuevas músicas de Argentina el domingo a las 18:00 h .

Servicio de comidas y bar.

Auf dem Programm stehen:

Yurentz Bermudès (Flamenco-Tänzer) am Freitag um 21 Uhr , Camille Humeau (Klarinettist) am Samstag um 15 Uhr, l’Alba (Gruppe von 5 korsischen Sängern und Musikern) am Samstag um 21 Uhr und Cuarteto Tafi oder die neue Musik aus Argentinien am Sonntag um 18 Uhr .

Verpflegung und Bar vor Ort.

