Saint Antoine de Ficalba en fête Saint-Antoine-de-Ficalba, 30 juillet 2023, Saint-Antoine-de-Ficalba.

Saint-Antoine-de-Ficalba,Lot-et-Garonne

Au programme :

– Vide grenier sur le foirail

– Exposition des créations des membres de La Palette de St Antoine à la salle des fêtes

– Animations : grands jeux traditionnels en bois pour petits et grands devant la salle des fêtes.

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . .

Saint-Antoine-de-Ficalba 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On the program:

– Flea market on the foirail

– Exhibition of creations by members of La Palette de St Antoine in the village hall

– Entertainment: traditional wooden games for young and old in front of the village hall

En el programa:

– Mercadillo en el paseo marítimo

– Exposición de creaciones de los miembros de La Palette de St Antoine en la sala del pueblo

– Entretenimiento: juegos tradicionales de madera para grandes y pequeños delante del ayuntamiento

Auf dem Programm stehen:

– Flohmarkt auf dem Foirail

– Ausstellung der Werke der Mitglieder von La Palette de St Antoine im Festsaal

– Animationen: große traditionelle Holzspiele für Groß und Klein vor dem Festsaal

Mise à jour le 2023-07-17 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47