Soirée gastronomique | Château Moulin Caresse 1235 route de Couin, 19 juillet 2023, Saint-Antoine-de-Breuilh.

Le Château Moulin Caresse organise un repas au domaine avec le restaurant Victor Hugo le 19 Juillet : une soirée gastronomique dans le chai avec un menu spécial accord mets et vins.

Payant et sur réservation..

1235 route de Couin Château Moulin Caresse

Saint-Antoine-de-Breuilh 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Château Moulin Caresse is organizing a meal at the estate with the Victor Hugo restaurant on July 19: a gastronomic evening in the cellar with a special menu to match food and wine.

Paying and on reservation.

El 19 de julio, el Château Moulin Caresse organiza una comida en la finca con el restaurante Victor Hugo: una velada gastronómica en la bodega con un menú especial de maridaje.

De pago y con reserva previa.

Das Château Moulin Caresse organisiert am 19. Juli ein Essen auf dem Weingut mit dem Restaurant Victor Hugo: ein gastronomischer Abend im Weinkeller mit einem speziellen Menü, bei dem Speisen und Weine aufeinander abgestimmt werden.

Kostenpflichtig und mit Reservierung.

