Fête de la musique : concert de Djangophil 1235 route de Couin, 21 juin 2023, Saint-Antoine-de-Breuilh.

Le Château Moulin Caresse organise une soirée au domaine à l’occasion de la fête de la musique, en compagnie du groupe musical Djangophil.

Bar à vins, cocktails et food trucks proposés sur place.

La réservation n’est pas nécessaire..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 23:00:00. .

1235 route de Couin Château Moulin Caresse

Saint-Antoine-de-Breuilh 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Château Moulin Caresse organizes an evening at the domain on the occasion of the music festival, with the musical group Djangophil.

Wine bar, cocktails and food trucks available on site.

Reservation is not necessary.

El Château Moulin Caresse organiza una velada en la finca con motivo del festival de música, con el grupo musical Djangophil.

Bar de vinos, cócteles y food trucks disponibles in situ.

No es necesario reservar.

Das Château Moulin Caresse veranstaltet anlässlich des Musikfests einen Abend auf dem Weingut mit der Musikgruppe Djangophil.

Weinbar, Cocktails und Foodtrucks werden vor Ort angeboten.

Eine Reservierung ist nicht erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides