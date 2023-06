VANLOCK Saint Anne – Jardin des Apothicaires Dijon, 21 juin 2023, Dijon.

VANLOCK Mercredi 21 juin, 22h15 Saint Anne – Jardin des Apothicaires

D’abord One man band, puis power trio, Vanlock puise ses inspirations dans le cinéma pour déployer un post-rock déchaîné, froid et mélancolique.

Entre nappes spatiales et coups de tonnerre, les ambiances emmènent l’auditeurice vers des contrées glaciales et désolées, où le poids de l’isolation côtoie la légèreté des songes.

Saint Anne – Jardin des Apothicaires 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T22:15:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

