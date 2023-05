OBSESSION Saint Anne – Jardin des Apothicaires, 21 juin 2023, Dijon.

OBSESSION Mercredi 21 juin, 21h15 Saint Anne – Jardin des Apothicaires

Le groupe a été créé en 1995 dans un premier temps comme un groupe de reprises de Metallica, Slayer, Megadeth, Judas Priest, Black Sabbath et beaucoup d’autres.

En mai 2015, l’arrivée d’Antoine au chant permet au groupe de sortir les compos qu’ils avaient dans les « tiroirs » et de devenir un groupe à part entière de pur thrash metal old school.

Depuis, Obsession enchaîne les concerts et s’impose aujourd’hui comme une valeur montante de la scène thrash metal.

Saint Anne – Jardin des Apothicaires 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T21:15:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

©OBSESSION