Le chapeau de paille d’Italie de LABICHE et Cyrano de Bergerac d’Edmond ROSTAND théâtre de verdure 66690 Saint-André, 5 août 2023 21:00, Saint-André.

Pour cette année 2023, Classique en Août vous propose une alternance de deux pièces de théâtre: Samedi 5 août, 21h00 1

Le Chapeau de Paille d’Italie de Labiche : Le jour de son mariage, un jeune bourgeois doit trouver un chapeau de paille d’Italie pour sauver l’honneur d’une femme mariée. La noce court avec lui dans les rues de Paris dans une odyssée insensée et furieusement comique. Le chef d’œuvre de Labiche déclenche l’hilarité chez tous les publics sans distinction aucune.

Celui-ci sera le fruit d’une collaboration avec Daniel TOSI qui a signé la

musique omniprésente dans la pièce. L’équipe est prometteuse, la collaboration fructueuse. Depuis le début de l’aventure Marie Bunel nous fait le privilège de nous parrainer, et cette année, elle est rejointe par Cali.

Cyrano de Bergerac de Rostand : Si l’on cherchait parmi tous les personnages de la littérature celui qui représente le mieux l’esprit français, il est incontestable que Cyrano renverrait tous les autres postulants au rang de faire-valoir. Son panache, sa truculence, son érudition et sa virtuosité rendent notre attirance intelligente et sans doute nos travers plus supportables. Un Cyrano comme vous ne l’avez jamais vu : avec une troupe de plus de 25 comédiens, nous avons osé l’aventure de raconter la vie de ce bel esprit libre se pensant trop laid, en mettant en scène la pièce d’Edmond Rostand au théâtre de verdure de Saint-André ! Un rêve pour tous les comédiens amoureux des beaux textes, d’aventure et de panache ! Grande fresque romantique et spectaculaire, notre Cyrano prendra des airs de grand spectacle de cape et d’épée qui ravit petits et grands !

Nous reprenons avec l’essentiel de l’équipe d’alors le spectacle de 2022 pour le plaisir de tous ceux qui l’ont raté mais aussi celui de ceux qui voudront le revoir. L’accueil du public fut enthousiaste, nous ne doutons pas qu’il le sera tout autant.

Restauration et buvette sur place

(sur réservation recommandée)

Au 07 81 73 14 91

Parkings, accès PMR, grande surface à proximité

théâtre de verdure 66690 Saint-André 22 rue de la pave Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales