Château de Saint Mesmin – Drôle de guerre Château de Saint Mesmin, 9 juillet 2023, Saint-André-sur-Sèvre.

Faire la guerre au moyen âge, c’est une question de stratégie, de techniques pour attaquer et faire un siège de villes, de places fortes ou de châteaux forts. Le recrutement opéré, mieux vaut être bien équipé et entrainé pour devenir soldat ou espion.

En l’absence de cartes d’état-major, les services secrets jouent un rôle primordial en pratiquant espionnage, négociation, rançons, empoisonnement…de quoi s’immiscer au final dans une drôle de guerre….

Alors, le temps d’une visite estivale, tous les jours, au château, plongez dans l’univers d’une drôle de guerre à la rencontre d’un sergent recruteur, d’un chroniqueur et d’un espion.

· Dans la basse-cour, entre guerre et entrainement, préparez-vous aux opérations militaires!

· Dans le logis, entre guerre et tactique, prenez-en plein les yeux.

· Dans la chapelle, entre guerre et diplomatie, ouvrez-bien grand les esgourdes!.

2023-07-09 à ; fin : 2023-08-30 . EUR.

Château de Saint Mesmin Lieu-dit La Ville

Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



To make war in the Middle Ages, it is a question of strategy, of techniques to attack and make a siege of cities, strongholds or castles. Once the recruitment is done, it is better to be well equipped and trained to become a soldier or a spy.

In the absence of staff cards, the secret services play a primordial role by practicing espionage, negotiation, ransom, poisoning? all of which can be used to get involved in a funny war?

So, during a summer visit, every day, at the castle, dive into the universe of a funny war with a recruiting sergeant, a chronicler and a spy.

– In the barnyard, between war and training, get ready for military operations!

– In the dwelling, between war and tactics, take in the sights.

– In the chapel, between war and diplomacy, open your ears wide!

La guerra en la Edad Media era una cuestión de estrategia y técnicas para atacar y asediar ciudades, fortalezas y castillos. Una vez reclutado, lo mejor es estar bien equipado y entrenado para convertirse en soldado o espía.

A falta de fichas de personal, los servicios secretos desempeñan un papel clave en el espionaje, la negociación, el rescate, el envenenamiento… todo ello puede servir para implicarse en una extraña guerra.

Así, durante una visita de verano, cada día, en el castillo, sumérjase en el mundo de una guerra extraña conociendo a un sargento de reclutamiento, un cronista y un espía.

– En el corral, entre la guerra y el entrenamiento, ¡prepárate para las operaciones militares!

– En la vivienda, entre la guerra y la táctica, disfrute de las vistas.

– En la capilla, entre la guerra y la diplomacia, ¡abre bien los oídos!

Im Mittelalter geht es im Krieg um Strategie und Techniken, um Städte, Festungen oder Burgen anzugreifen und zu belagern. Um Soldat oder Spion zu werden, muss man gut ausgerüstet und trainiert sein.

Da es keine Generalstabskarten gibt, spielen die Geheimdienste eine wichtige Rolle, indem sie spionieren, verhandeln, Lösegeld zahlen, vergiften und so in einen seltsamen Krieg eingreifen.

Tauchen Sie also während eines Sommerbesuchs jeden Tag im Schloss in die Welt eines seltsamen Krieges ein, indem Sie einen Rekrutierungsfeldwebel, einen Chronisten und einen Spion treffen.

– Im Hinterhof, zwischen Krieg und Training, bereiten Sie sich auf militärische Operationen vor!

– In der Unterkunft, zwischen Krieg und Taktik, werden Sie Augen machen.

– In der Kapelle, zwischen Krieg und Diplomatie, sollten Sie Ihre Ohren weit öffnen!

