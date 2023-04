Château de Saint Mesmin – Concert dansé « Résonances » Château de Saint Mesmin, 4 juin 2023, Saint-André-sur-Sèvre.

Un bel après-midi cadencé entre textes, musiques et danses de l’époque de la Renaissance jusqu’au XVIIe siècle en compagnie d’Outre-Mesure. Sous forme de dialogues et de récits spirituel, bacchanal, pastoral, complainte, d’amours déçus ou heureux et d’amours courtois, le tout fera résonner les partitions de traditions populaires. Concert à 15 h 30, d’une durée de 80 minutes..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 18:30:00. EUR.

Château de Saint Mesmin Lieu-dit La Ville

Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A beautiful afternoon of texts, music and dances from the Renaissance to the 17th century in the company of Outre-Mesure. In the form of dialogues and spiritual stories, bacchanal, pastoral, lament, of disappointed or happy loves and courtly loves, the whole will resound the scores of popular traditions. Concert at 3:30 p.m., lasting 80 minutes.

Una hermosa tarde de textos, música y danza del Renacimiento al siglo XVII en compañía de Outre-Mesure. En forma de diálogos e historias de amor espirituales, bacanales, pastorales, lamentos, desengaños o alegrías, e historias de amor cortesano, resonará la música de las tradiciones populares. Concierto a las 15.30 horas, de 80 minutos de duración.

Ein schöner Nachmittag mit Texten, Musik und Tanz aus der Zeit der Renaissance bis zum 17. Jahrhundert in Begleitung von Outre-Mesure. In Form von Dialogen und geistlichen Erzählungen, Bacchanal, Pastoral, Klageliedern, enttäuschter oder glücklicher Liebe und höfischer Liebe wird das Ganze die Partituren der Volkstraditionen zum Klingen bringen. Konzert um 15.30 Uhr, Dauer 80 Minuten.

