Château de Saint Mesmin – Au château, les enfants ! Château de Saint Mesmin, 18 mai 2023, Saint-André-sur-Sèvre.

Faire la guerre au moyen âge, c’est une question de stratégie, de techniques et d’hommes. Au programme de ces 4 jours : tour d’escalade, machines de siège, campement des loupiots, Lego®, Duplo®, Archery Game, Lice de combat. Ce sera vraiment le château des enfants pour tout un weekend !.

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-21 12:30:00. EUR.

Château de Saint Mesmin Lieu-dit La Ville

Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Making war in the Middle Ages is a question of strategy, techniques and men. On the program of these 4 days: climbing tower, siege machines, wolfies camp, Lego®, Duplo®, Archery Game, Battle Lice. This will be the children’s castle for a whole weekend!

La guerra en la Edad Media es una cuestión de estrategia, técnicas y personas. En el programa de estos 4 días: torre de escalada, máquinas de asedio, campamento de lobos, Lego®, Duplo®, juego de tiro con arco, piojos de batalla. ¡Este será el castillo de los niños durante todo un fin de semana!

Im Mittelalter Krieg zu führen, ist eine Frage der Strategie, der Technik und der Menschen. Auf dem viertägigen Programm stehen: Kletterturm, Belagerungsmaschinen, Wolfslager, Lego®, Duplo®, Bogenschützenspiel, Kampflinie. Ein ganzes Wochenende lang wird dies die Burg der Kinder sein!

