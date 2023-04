Exposition 24 Rue de la Sèvre Saint-André-sur-Sèvre Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Exposition 24 Rue de la Sèvre, 13 mai 2023, Saint-André-sur-Sèvre. La municipalité organise 2 jours d’exposition de peintures, gravures, poteries, sculptures..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 18:00:00. EUR.

24 Rue de la Sèvre Salle l’Andrésienne

Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The municipality organizes 2 days of exhibition of paintings, engravings, potteries, sculptures. El municipio organiza una exposición de dos días de pinturas, grabados, cerámica y esculturas. Die Gemeinde organisiert eine zweitägige Ausstellung von Gemälden, Drucken, Töpferwaren und Skulpturen. Mise à jour le 2023-04-05 par OT Bocage Bressuirais

