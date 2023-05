Château de Saint Mesmin – Escape game: À la barbe des Anglois Château de Saint Mesmin, 6 mai 2023, Saint-André-sur-Sèvre.

Un escape game au château de Saint Mesmin, c’est possible ! Le temps est compté, 60 minutes chrono, c’est la durée définie pour sortir de l’enceinte du château à mi-chemin entre un Cluedo grandeur nature et un jeu video adapté du monde réel. C’est une immersion garantie au cœur d’une histoire…

Par équipe de 4, 5 ou 6 personnes.

2 séances : 14h30 et 17h00, merci d’être au château 30 minutes avant la séance.

Sur réservation web uniquement..

Château de Saint Mesmin Lieu-dit La Ville

Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



An escape game in the castle of Saint Mesmin, it is possible! The time is counted, 60 minutes, it is the duration defined to leave the enclosure of the castle halfway between a life-size Cluedo and a video game adapted from the real world. It is a guaranteed immersion in the heart of a story…

In teams of 4, 5 or 6 people.

2 sessions: 2:30 pm and 5 pm, please be at the castle 30 minutes before the session.

On web reservation only.

¡Un juego de escape en el Château de Saint Mesmin es posible! El tiempo está contado, 60 minutos es el tiempo definido para abandonar el recinto del castillo a medio camino entre un Cluedo a tamaño real y un videojuego adaptado del mundo real. Es una inmersión garantizada en el corazón de una historia…

En equipos de 4, 5 ó 6 personas.

2 sesiones: 14h30 y 17h00, se ruega estar en el castillo 30 minutos antes de la sesión.

Sólo con reserva.

Ein Escape Game im Schloss von Saint Mesmin ist möglich! Die Zeit ist knapp, 60 Minuten ist die Zeit, die man braucht, um aus dem Schloss zu entkommen. Es ist eine Mischung aus einem lebensgroßen Cluedo und einem Videospiel, das der realen Welt nachempfunden ist. Sie tauchen garantiert in eine Geschichte ein…

In Teams von 4, 5 oder 6 Personen.

2 Sitzungen: 14:30 und 17:00 Uhr, bitte 30 Minuten vor der Sitzung im Schloss sein.

Nur mit Web-Reservierung.

