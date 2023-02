Un Bal XVIIIè à la campagne Salle polyvalente Saint-André-sur-Cailly Catégories d’Évènement: Saint-André-sur-Cailly

Un Bal XVIIIè à la campagne Salle polyvalente, 26 mars 2023 12:30, Saint-André-sur-Cailly. Bal XVIIIè à la campagne. Ouvert à tous . Dimanche 26 mars, 12h30 1

https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-ti-art/evenements/bal-xviiieme-a-la-campagne BAL XVIIIè à la campagne à la salle des fêtes de Saint André sur Cailly 790 (SeineMaritime)

Pique nique partagé

Atelier de danses et contredanses avec Ana Yepes Maitresse à danser

Bal en costume

Heure : 12:30
Lieu Salle polyvalente Adresse Route de Carqueleu, Saint André sur Cailly , Seine Maritime Ville Saint-André-sur-Cailly

