Le faubourg de Saint-André s’est développé le long de la route qui part de Lille vers Ypres. C’est au moment de l’édification des fortifications de Lille que ce faubourg fut coupé en deux, une partie se retrouvant intégrée à la capitale des Flandres. La partie restée hors des murs, plus rurale, est devenue l’actuelle ville de Saint-André, érigée en commune à la Révolution. Au cours de cette visite vous découvrirez les bâtiments emblématiques du centre-ville. Informations pratiques : Tarifs : 5€ adulte / 2€ enfant (5 à 15 ans), paiement (chèque ou espèces) uniquement à l’accueil de l’office de tourisme en amont de la visite aux horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, le samedi de 10h à 12h30 et le dimanche (mai-septembre) de 14h à 18h.

RDV : le point de rendez-vous sera donné une fois la réservation confirmée.

Pré-réservation obligatoire : 03 59 50 74 49 – valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr

Prochaines dates : samedis 14 octobre et 9 décembre 2023 puis le 9 mars 2024 de 11h à 12h. Sans inscription préalable, le guide ne sera pas en mesure de vous intégrer au groupe. Paiement sur place non accepté. Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 59 50 74 49 »}, {« type »: « email », « value »: « valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

