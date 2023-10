Jarabe Dorado : P’tit Bal Mexicanos pour les Chiquitos ! Saint-André-lez-Lille, Place Basse Saint-André-lez-Lille, 8 juin 2019, Saint-André-lez-Lille.

Jarabe Dorado : P’tit Bal Mexicanos pour les Chiquitos ! Samedi 8 juin 2019, 18h30 Saint-André-lez-Lille, Place Basse Entrée Libre

Sortez les jupes multicolores et les talonnettes qui claquent, on s’élance à la poursuite des cités d’or mexicaines !

Nous danserons le Jarabe Zapatio comme dans les épisodes de Zorro, on revisitera la Bambades haciendas du Yucatan. Un petit écart vers la Chacarera argentine et oléééé on enchaîne avec les danses indiennes et afro-américaines.

UN VÉRITABLE ELDORADO DE MUSIQUES ET DE DANSES !

* Le jarabe est un mélange de plusieurs sortes de danses, issues de la révolution de 1870.

NATHALIE RENARD : Danse

OLIVIA ANTUNES : Chant

STÉPHANE BEAUCOURT : Basse, contrebasse

DAVID LAISNÉ : Accordéon chromatique

MIKE VARLET : Guitare

ERIC NAVET : Batterie, percussions

Saint-André-lez-Lille, Place Basse, 59350

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-08T18:30:00+02:00 – 2019-06-08T20:00:00+02:00

