Cet évènement est passé Deûle et Lys en fête Saint-André-lez-Lille, Place Basse Saint-André-lez-Lille Catégories d’Évènement: Nord

Saint-André-lez-Lille Deûle et Lys en fête Saint-André-lez-Lille, Place Basse Saint-André-lez-Lille, 8 juin 2019, Saint-André-lez-Lille. Deûle et Lys en fête Samedi 8 juin 2019, 17h00 Saint-André-lez-Lille, Place Basse Gratuit Place Basse dès 17h 17h30 : Ateliers 18h30 : « Jarabe Dorado », un petit bal mexicanos pour les chiquitos, proposé par la Cie du Tire-Laine. 19h45 : Concert le Coolectif 21h30 : Cinéma en plein air La Légende de Manolo Un samedi soir en bord de Deûle : ateliers d’arts plastiques, maquillage, démo de cirque, foodtrucks mexicains… Saint-André-lez-Lille, Place Basse Saint-André-Lez-Lille, 59350, Place Basse Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-08T17:00:00+02:00 – 2019-06-09T00:00:00+02:00

2019-06-08T17:00:00+02:00 – 2019-06-09T00:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Saint-André-lez-Lille Autres Lieu Saint-André-lez-Lille, Place Basse Adresse Saint-André-Lez-Lille, 59350, Place Basse Ville Saint-André-lez-Lille Departement Nord Lieu Ville Saint-André-lez-Lille, Place Basse Saint-André-lez-Lille latitude longitude 50.650719;3.057936

Saint-André-lez-Lille, Place Basse Saint-André-lez-Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andre-lez-lille/