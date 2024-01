Marché à Saint-André-le-Désert Espace couvert et chauffé Saint-André-le-Désert, dimanche 15 décembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-15 08:00:00

fin : 2024-12-15 13:00:00

NOTRE CONCEPT

• Racheter les surplus et invendus des producteurs et magasins (alimentaires, végétaux, vêtements) et leur redonner vie

• Créer des emplois valorisants pour des personnes autistes, hyperactifs, TDAH, etc.

• Développer les points de vente (marchés, livraisons à domicile, etc.)

Notre démarche vise à valoriser le bio autant que possible.

.

Espace couvert et chauffé 7 route de Saint Bonnet

Saint-André-le-Désert 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



