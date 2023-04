Soirée créole Salle polyvalente Saint-André-et-Appelles Catégories d’Évènement: Gironde

Soirée créole Salle polyvalente, 29 juillet 2023, Saint-André-et-Appelles. Soirée créole à 19h30.

repas (sur réservation)..

Salle polyvalente

Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Creole evening at 7:30 pm.

meal (on reservation). Velada criolla a las 19h30.

comida (previa reserva). Kreolischer Abend um 19:30 Uhr.

mahlzeiten (mit Reservierung). Mise à jour le 2023-03-03 par OT du Pays Foyen

