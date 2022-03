Saint-André en Lumières par ses habitants Échauffour Échauffour Catégories d’évènement: Échauffour

Orne

Saint-André en Lumières par ses habitants Échauffour, 21 mai 2022, Échauffour. Saint-André en Lumières par ses habitants Échauffour

2022-05-21 19:30:00 – 2022-05-21 00:00:00

Échauffour Orne Échauffour Récital d’orgue par Claire Poupard.

Mise en lumière de l’église Saint-André d’Échauffour accompagnée de sa visite animée par des Échauffouriens célèbres en costume d’époque.

