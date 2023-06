Projection « Naissance des pieuvres » + rencontre et animation natation Saint-André des Arts Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Projection « Naissance des pieuvres » + rencontre et animation natation Samedi 16 septembre, 18h30 Saint-André des Arts Séance gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Film sur la NATATION

Naissance des pieuvres de Céline Sciamma

France, 2007, 1h25, fiction

L’été quand on a 15 ans. Rien à faire si ce n’est regarder le plafond. Elles sont trois : Marie, Anne, Floriane. Dans le secret des vestiaires leurs destins se croisent et le désir surgit. Si les premières fois sont inoubliables c’est parce qu’elles n’ont pas de lois.

+ rencontre et animation autour de la natation

Saint-André des Arts 30 rue Saint-André des Arts 75006 Paris Paris 75006 Quartier de la Monnaie Île-de-France Cinéma indépendant fondé en 1971 par Roger Diamantis et situé en plein cœur du quartier latin, le Saint André des Arts est une véritable institution parisienne du cinéma d'Art et d'Essai. Lieu de découverte et de mise en valeur des nouveaux.lles cinéastes, ces trois écrans offrent une place particulière aux jeunes créateurs.trices avec des rencontres, des projections exceptionnelles et des ciné-clubs spécialisés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T20:30:00+02:00

© 2007 Haut et Court. Tous droits réservés