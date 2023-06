Projection « La Grande Course au fromage » + atelier bruitage Saint-André des Arts Paris, 10 septembre 2023, Paris.

Projection « La Grande Course au fromage » + atelier bruitage Dimanche 10 septembre, 10h45 Saint-André des Arts Atelier gratuit. Séance de cinéma aux tarifs habituels de la salle.

Film et atelier autour du sport!

La Grande Course au fromage de Rasmus A. Sivertsen

Norvège | 2017 | 1h20 | animation | VF

Solan et Ludwig vont braver montagnes, lacs gelés et précipices avec un fromage géant lors de la grande course au fromage.

À PARTIR DE 4 ANS

+ atelier bruitage d’une séquence de film sportif

Saint-André des Arts 30 rue Saint-André des Arts 75006 Paris Paris 75006 Quartier de la Monnaie Île-de-France http://cinesaintandre.fr/ Cinéma indépendant fondé en 1971 par Roger Diamantis et situé en plein cœur du quartier latin, le Saint André des Arts est une véritable institution parisienne du cinéma d'Art et d'Essai. Lieu de découverte et de mise en valeur des nouveaux.lles cinéastes, ces trois écrans offrent une place particulière aux jeunes créateurs.trices avec des rencontres, des projections exceptionnelles et des ciné-clubs spécialisés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T10:45:00+02:00 – 2023-09-10T12:15:00+02:00

© 2017 KMBO. Tous droits réservés