Chorale Saint-André de Taxat Taxat-Senat, 23 septembre 2023, Taxat-Senat.

Taxat-Senat,Allier

Chantelle Chante .. pour le patrimoine. Organisé au profit de la restauration de Saint-André de Taxât. Buvette sur place..

2023-09-23 17:00:00 fin : 2023-09-23 . .

Saint-André de Taxat

Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Chantelle Chante … for heritage. Organized in aid of the restoration of Saint-André de Taxât. Refreshments on site.

Chantelle Chante … por el patrimonio. Organizado en beneficio de la restauración de Saint-André de Taxât. Refrigerio in situ.

Chantelle Chante … für das Kulturerbe. Organisiert zugunsten der Restaurierung von Saint-André de Taxât. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-16 par Office de tourisme Val de Sioule