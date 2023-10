EXPOSITION-ANIMATION « SCIENTIFICA, MYSTÉRIEUX OBJETS DE SCIENCES » Saint-André-de-Sangonis, 12 décembre 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

L’Alternateur vous présente l’exposition « SCIENTIFICA, Mystérieux objets de sciences » avec animations et visites guidées grand public et scolaires. Vous verrez des objets curieux, insolites voire fascinants, regarderez des vidéos et pourrez faire des jeux !.

L’Alternateur presents the « SCIENTIFICA, Mysterious Objects of Science » exhibition, with events and guided tours for the general public and schools. See curious, unusual and even fascinating objects, watch videos and play games!

El Alternateur presenta la exposición « SCIENTIFICA, Objetos misteriosos de la ciencia », con actos y visitas guiadas para el público en general y las escuelas. Vea objetos curiosos, insólitos e incluso fascinantes, vea vídeos y juegue

Die Lichtmaschine präsentiert Ihnen die Ausstellung « SCIENTIFICA, Mystérieux objets de sciences » mit Animationen und Führungen für die breite Öffentlichkeit und Schulklassen. Sie werden kuriose, ungewöhnliche oder sogar faszinierende Objekte sehen, Videos anschauen und Spiele machen können!

