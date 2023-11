CIRCUL’ACTION Saint-André-de-Sangonis, 23 novembre 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

Laissez-vous embarquer dans un territoire-type où vous découvrirez, en jouant, des actions concrètes pour réduire nos impacts environnementaux et sociaux au quotidien. Ce jeu de plateau coopératif vous familiarisera avec les leviers de l’économie circulaire. Venez relever le défi d’une vie plus respectueuse de l’environnement et plus agréable !.

2023-11-23

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



Let us take you on a journey through a typical territory, where you will discover, as you play, concrete actions to reduce our daily environmental and social impacts. This cooperative board game will familiarize you with the levers of the circular economy. Come and take up the challenge of a more environmentally-friendly and enjoyable life!

Déjanos llevarte de viaje por un territorio típico donde, mientras juegas, descubrirás formas prácticas de reducir nuestro impacto medioambiental y social en el día a día. Este juego de mesa cooperativo te familiarizará con las palancas de la economía circular. Ven y acepta el reto de vivir una vida más respetuosa con el medio ambiente y más agradable

Lassen Sie sich auf eine Reise in ein typisches Gebiet mitnehmen, wo Sie spielerisch konkrete Maßnahmen zur Verringerung unserer täglichen ökologischen und sozialen Auswirkungen entdecken. Dieses kooperative Brettspiel wird Sie mit den Hebelwirkungen der Kreislaufwirtschaft vertraut machen. Nehmen Sie die Herausforderung an, ein umweltfreundlicheres und angenehmeres Leben zu führen!

