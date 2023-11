BALADE POUR TOUS DANS LES VIGNES Saint-André-de-Sangonis, 12 novembre 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

Nous vous proposons de découvrir une randonnée de 12 km sans difficulté (variante de 7 km) que l’association des Traine Savates a balisée et qui nous permettra de découvrir les vignes autour de Saint-André. Pique-nique à Cambous.

2023-11-12 10:30:00 fin : 2023-11-12 . .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



We invite you to discover an easy 12 km hike (with a 7 km variant) which the Traine Savates association has signposted, and which will enable us to explore the vineyards around Saint-André. Picnic at Cambous

Le invitamos a descubrir un paseo fácil de 12 km (con una variante de 7 km) que la asociación Traine Savates ha señalizado, recorriendo los viñedos de los alrededores de Saint-André. Picnic en Cambous

Wir schlagen Ihnen vor, eine 12 km lange Wanderung ohne Schwierigkeiten (Variante von 7 km) zu entdecken, die der Verein Traine Savates markiert hat und auf der wir die Weinberge rund um Saint-André erkunden können. Picknick in Cambous

